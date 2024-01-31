Edebiyat dünyasının önemli ismi Mario Levi hayatını kaybetti

Edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış olan büyük yazar Mario Levi, hayata veda etti.

Yazarın acı haberi Buart Sanat Atölyesi tarafından “Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadeleriyle duyuruldu.

1980’li yıllarda Şalom’da yazarlık yapan, kaleme aldığı öykü ve romanlarla sayısız ödüller kazanan, İstanbul aşığı Mario Levi, 66 yaşındaydı. Levi, kendi yazarlığının yanı sıra, düzenlediği atölyelerle, birçok genç yazara da edebiyat dünyasının kapılarını açmıştı.

1957 yılında İstanbul’da doğan yazar Saint Michel Fransız Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi Bölümünde eğitim gördü.

Şalom Gazetesinin tamamen Türkçe olarak yayına başladığı 1984 yılından itibaren gazetede yazmaya başlayan Levi ayrıca Cumhuriyet, Gösteri, Milliyet Sanat, Oksijen Gazetesi gibi birçok yayın organında yazarlık yaptı.

İlk kitabı ‘Jacques Brel: Bir Yalnız Adam’ı 1986 yılında yayınlayan Mario Levi, 1990 yılında da ilk öykü kitabı ‘Bir Şehre Gidememek’i okurlara sundu. 1991 yılında ikinci kitabı ‘Madam Floridis Dönmeyebilir’de İstanbul’un azınlık çevrelerine ve topluma uyum sağlamakta zorlananlara yer verdi.

“Hayali olmayanın hikayesi de olmaz”

Geçtiğimiz yıllarda Ulus Özel Musevi Lisesi’ne de konuk olan Yazar Mario Levi, “Gerçek yaratıcılık hayallere dayalıdır ve ancak büyük riskler ve yenilgileri göze alanlar gerçek başarıya ulaşırlar” demişti. “Hayali olmayanın hikayesi de olmaz” diyerek öğrencilere seslenen Levi, kişinin hayal etmesi ve bu yolda ilerlerken yaptığı işe inanması, sabır ve disiplinlinle çalışması gerektiğini vurgulamıştı.

Arşivden: https://www.salom.com.tr/arsiv/haber/62615/mario-levi-ile-yazarlik-uzerine

https://www.salom.com.tr/haber/130645/edebiyat-dunyasinin-onemli-ismi-mario-levi-hayatini-kaybetti