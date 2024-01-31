Azerbaycan medyasının iddiasına Ermenistan’dan yalanlama geldi

Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının görüşmesi başlarken Azerbaycan gazetelerinden Ermeni tarafının 3 mayınlı bölgenin haritalarını Azerbaycan tarafına vereceği açıklamar gelmeye başladı.

Buna cevaben ise Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan Ofisi’nden yalanlama geldi.

Başbakan Yardımcısı Ofisi’nin açıklamasına göre, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırının çizilmesi ve belirlenmesine ilişkin toplantısında iki ülke heyetleri arasında Azerbaycan tarafına mayınlı bölgelerin haritaları verip vermeme konusu ele alınmadı.



Hatırlayanacağı üzere, iki ülke komisyonlarının Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırının çizilmesi ve belirlenmesine ilişkin toplantısı 31 Ocak’ta gerçekleşmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/31/Ermenistan-Azerbaycan-Mayın/267135