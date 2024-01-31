Azerbaycan işgal altındaki Berdzor’daki Surb Hambardzum kilisesini camiye çeviriyor (FOTO)

Artsakh Kültürel Mirasın Korunması Devlet Konseyi, Azerbaycan’ın devlet düzeyinde Ermeni mirasını yok etme politikasına değindi․
Konseyin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Azerbaycan’ın devlet düzeyindeki Ermeni mirasını yok etme politikasının bir başka tezahürünün kanıtları ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayınlanan videolar, Berdzor’daki Surp Hambardzum Kilisesi’nin camiye dönüştürülmesi konusunda 2021 yılında ortaya çıkan makul şüpheleri doğruladı.
Artık kilisenin etrafı maskelerle çevrili ve bölgede inşaat çalışmaları yapılıyor.
Yayınlanan projeden kilisenin iki minareli camiye dönüştürüleceği açıkça görülüyor.”
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/31/Azerbaycan-işgal-altındaki-Berdzor-Surb-Hambardzum-kilisesini-camiye-çeviriyor/267019
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