Kilise saldırganlarının kaçtığı araç bulundu

Sarıyer’de Tuncer Murat Cihan’ın katledildiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı Polonya plakalı araç, Beylikdüzü’nde terk edilmiş halde bulundu.

DUVAR – İstanbul Sarıyer’de Tuncer Murat Cihan’ın hayatını kaybettiği ve IŞİD’in üstlendiği Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin soruşturma devam ediyor.

AA’nın aktardığına göre gözaltındaki saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T’nin olaydan sonra kaçtığı yabancı plakalı otomobilin bulunmasına yönelik çalışma yapan polis, sahada ve güvenlik kamerası kayıtları üzerindeki incelemelerine devam etti.

Çalışmalar sonucunda ekipler, olayda kullanılan Polonya plakalı otomobili Beylikdüzü’nde terk edilmiş halde buldu.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin otomobildeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Santa Maria Kilisesi’nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23’ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

https://www.gazeteduvar.com.tr/kilise-saldirganlarinin-kactigi-arac-bulundu-haber-1665873