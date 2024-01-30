Katolik Kilisesi’ndeki pazar ayininde öldürülen Bayburtlu Alevi Tuncer Murat Cihan’ın hikayesi: Bayburt’ta bir Alevi köyü Maçur

Sarıyer’deki Santa Maria Katolik Kilisesi’ni Pazar ayini sırasında basan iki IŞİD militanı, ayine gelenlerde Tuncer Murat Cihan’ı öldürdü. Yüzde 80 zihinsel engelli Bayburtlu Cihan, Nurtepe Cemevi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Katolik Kilisesi, Bayburt, Cemevi’ni biraraya getiren bu trajik hikaye Bayburt’a bağlı bir Alevi köyü olan Harmanözü’nde başladı. 500 yıllık Harmanözü’nün eski adı Maçur. Muhafazakar ve milliyetçi bir şehir olan Bayburt’a bağlı 10’un üzerine Alevi köyü bulunuyor.

Onur Erka

IŞİD’in Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yaptığı saldırıda öldürülen Tuncer Murat Cihan’ın (52) Bayburtlu ve Alevi bir aileden olduğu öğrenildi.

Tuncer Murat Cihan

Cihan ailesi, Bayburt’a bağlı bir Alevi köyü olan Harmanözü’nden. Bayburt’a 14 km uzaklıktaki köy aynı zamanda eski adı olan “Maçur” ismiyle de biliniyor.

Bayburt’un Alevi köylerinden Harmanözü (Maçur).

Köyün Maçur olan adı, 1959 yılında “yabancı kökten geldiği ve iltibasa yol açtığı” gerekçesiyle değiştirildi.

Tarihi yaklaşık 400 yıla dayanan köy, 1530 tarihli Osmanlı defterlerinde “Mahaçur” adıyla yer alıyor.

Bayburt’ta 10’un üzerinde Alevi köyü var

Bayburt’un merkeze bağlı Demirışık, Altıntepe, Kalecik, Kıratlı, Yaylalar, Yeniköy gibi başka Alevi köyleri de var.

Ayrıca Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı olarak da Damlıca, Yakupabdal, Yukarı Dikmetaş, Doğanaslan, Gelengeç, Gülalihayık diye Alevi köyleri var.

2013 yılında, dönemin AK Parti Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek’in Damlıca Köyü’ndeki cemevine ziyaretinden.

Annesi ile birlikte yaşıyordu

Tuncer Murat Cihan, Arnavutköy’de annesi Nuriye Cihan ile birlikte yaşıyordu. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan Tuncer Murat Cihan, Santa Maria Kilisesi’ne birkaç aydır gidip geliyordu ve Kilise görevlileri ile cemaati tarafından da seviliyordu.

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro da Tuncer Murat Cihan’ın Nurtepe Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde, “Merhum kardeşimiz saf bir melek gibiydi. Cemaatimizi kurtarmaya çalıştığı için hayatını kaybetti” diye konuşmuştu.

https://serbestiyet.com/haberler/katolik-kilisesindeki-pazar-ayininde-oldurulen-bayburtlu-alevi-tuncer-murat-cihanin-hikayesi-bayburtta-bir-alevi-koyu-macur-155955/