İsa resmi ülkeyi karıştırdı: Fazla erotik

İspanya’da, Paskalya kutlamaları için hazırlanan posterdeki İsa resmi ülkeyi karıştırdı. İspanyolların bir kısmı resmin ‘Hristiyan değerleriyle bağdaşmadığını’ ve fazla erotik olduğunu savunurken baz kesimlerce resim ‘farklı ve cesurca’ bulundu.

İspanya’nın Sevilla kentinde, Paskalya kutlamaları için hazırlanan posterdeki İsa resmi ülke genelinde tartışmalara neden oldu.

Sozcu.com.tr’nin aktardığına göre, azı İspanyollar, Hz. İsa tasvirini ‘zevkten yoksun ve fazla erotik’ buldu. Seville Kent Konseyi’nin hafta sonunda tanıtımını yaptığı postere saatler içinnde binlerce itiraz geldi. Posterin derhal geri çekilmesini talep eden dilekçeye binlerce kişi imza attı.

Birçok İspanyol Katolik, çıplak Hz. İsa resminin Hıristiyan değerleriyle bağdaşmadığını savundu.

“AYIP ŞEYLER GÖRENLER İÇLERİNDEKİ KİRLİ ŞEYLERİ YANSITIYOR”

Resmi yapan sanatçı Salustiano García ise Hz. İsa tasvirinin Katolik sanatına tamamen uygun olduğunu söyleyerek “Resimde ayıp şeyler görenler kendi içlerindeki kirli şeyleri yansıtıyor” dedi. Garcia, tepkilerin kültürsüzlükten kaynaklandığını, Hıristiyan sanatını bilen kişilerin bu resmin son derece doğal olduğunu anlayacağını kaydetti.

Sevilla Belediye Başkanı José Luis Sanz da resmin farklı ve cesurca olduğunu söyleyerek Garcia’ya destek verdi.

Kentteki LGBT hareketi liderleri de resmi ‘çığır açan bir eser’ diye niteledi.

https://tele1.com.tr/isa-resmi-ulkeyi-karistirdi-fazla-erotik-999421