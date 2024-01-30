İran’ın en büyük el yazmalar merkezi, Ermeni el yazmalarını incelemek için Matenadaran ile işbirliğine başlayacak

YEREVAN, 30 OCAK, ARMENPRESS: İran’ın Kum şehrinde bulunan Ayetullah Marashi Najafi Kütüphanesi, Yerevan’ın Matenadaran ile işbirliği kapsamında Ermeni el yazmalarını incelemeye başlayacak.

Matenadaran delegasyonu, yakın zamanda dünyanın üçüncü büyük İslam kütüphanesi olan Ayetullah Marashi Najafi Kütüphanesi’ni ziyaret etti ve kütüphanenin kurucusu Ayetullah Marashi Najafi’nin oğlu olan direktörü Mahmoud Marashi Najafi tarafından ağırlandı.

Matenadaran Eski El Yazmaları Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, tarafların “Ermeni el yazmalarının merkezde tutulan çalışmalarıyla başlayacak olan işbirliği önemini ve isteğini vurguladıkları” belirtildi.

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