Gomidas’ın eserleri artık “Dünya Mirası”

UNESCO İcra Konseyi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, Gomidas’ın eserleri UNESCO “Dünya Mirası” olarak kayda geçirildi.

Gomidas Müzesi Direktörü Nikolay Kostandyan, düzenlediği basın toplantısında bu gelişmenin müzenin kuruluşunun 9. yılını kutlaması ile aynı zamanda yaşanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.



Kostandyan “Gomidas’ın eserlerinin UNESCO’nun uluslararası kaydında yer alması çok önemlidir. Bu, 7-8 yıl süren yoğun çalışma ve müze, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği sayesinde mümkün oldu,” dedi.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanı Zhanna Andreasyan da “Umuyorum ki bu, mirasımızı tekrar değerlendirmek ve anlamak için iyi bir fırsat olacak,” dedi.

Gomidas’ın eserleri, Mesrop Maşdots Matenadaran’ın eski el yazmaları koleksiyonu, gökbilimci Benjamin Margaryan’ın galaksiler üzerine çalışması ve besteci Aram Haçaturyan’ın el yazısı notları ve film müziği koleksiyonu ile birlikte UNESCO’daki dördüncü Ermeni mirası olacak.

“Dünya Mirası” , olağanüstü öneme sahip değerleri bünyesinde barındırdığı kabul edilen ve insanlık için korunması gereken belgeleri, el yazmalarını, görsel-işitsel materyalleri ve kütüphane koleksiyonlarını ve arşivlerini içeren bir liste.

1869 yılında Kütahya’da doğan Gomidas Vartabed, ​Ermeni kilise müziği ve halk müziklerinin derlenmesinde, bestelenmesinde yorumlanmasında büyük çaba göstermiş önemli bir derlemeci, besteci, koro şefi ve din adamı. 1915’te Ermeni aydınlarla sürgüne gönderilen Gomidas, sürgünden akıl sağlığını kaybetmiş olarak döndü ve kalan yıllarını Fransa’da bir hastanede geçindi. Gomidas 1935 yılında Fransa’da hayatını kaybetti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29747/gomidas-in-eserleri-artik-dunya-mirasi