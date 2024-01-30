Ermenistan’daki “Tsakhkunk” restoranı The Guardian’ın önerdiği restoranlar arasında

İngiliz gazetesi The Guardian, ziyaret etmeyi önerdiği 20 Avrupa restoranını yayınladı. News.am’e göre bunların arasında Ermenistan’ın Geğarkunik bölgesindeki “Tsaghkunk Restaurant and Glkhatun” (Tandır Evi) da var.

Yemek ve seyahat yazarı Caroline Eden, Ermenistan’ın ilgiyi hak ettiğini söylüyor. “Kiliseler, müzik, müzeler, sanat ve yürüyüş imkanları mevcut. Bunlaraa ek olarak inanılmaz yiyecek ve şaraplar.” diyor.

Eden’e göre “gerçekten atmosferik yemek yenecek yerler” listesinin başında küçük Tsaghkunk köyü ve geri dönmeyi hayal ettiği aynı adı taşıyan restoran yer alıyor.

Eden şunları kaydetti: “Bunu konuşmak kolay değil, özellikle oraya ulaşmak da kolay değil ama yerel tatlara ilginiz varsa burası Ermenistan’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Aşçılar hünerlidir, çevredeki tepelerden mantar ve şifalı otlar toplarlar ve evin yanında tandırla lavaş yapmak için geleneksel bir tandır evi vardır.

Orayı ziyaret etmek Sevan Gölü’nden harika bir yolculuk olacaktır ve burası Yerevan’dan arabayla bir saatlik mesafededir. Geldiğinizde lezzetli bir çörek sipariş edin. Bu tam da Eden’in uzaktan özlediği özel yemek. “Dağ otları ve yoğurtla doldurulmuş, dışı çıtır, içi yumuşak ve çok lezzetli.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/30/Ermenistan-Tsakhkunk-restoranı-The-Guardian/266918