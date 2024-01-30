Ermenistan, en güvenli ülkeler arasında 7’inci sıradadır

Numbeo’nun ülke güvenlik endeksine göre Ermenistan, dünyanın en güvenli ülkeleri arasında 7. sıradadır.
Listeyi ilk sırada Katar, ikinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri ve üçüncü sırada Tayvan yönetmektedir.
Ermenistan, güvenli ülkeler arasında İsviçre, Japonya, Bahreyn, Slovenya gibi ülkeleri geride bırakmıştır.
Gürcistan 18. sırada, Azerbaycan 33. sırada, Rusya 49. sırada, Türkiye 51. sırada ve İran 90. sırada yer almaktadır.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/30/Ermenistan-güvenli-ülke/266983
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