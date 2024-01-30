Ermeni Katolikos’u, İngiltere’nin Canterbury Başpiskoposu ile Karabağ’daki manevi mirasının korunmasını ele aldı

Tüm Ermeniler Katolikosu Garegin II, Birleşik Krallık ziyareti sırasında İngiltere Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby ile bir araya geldi.

Katolikos Garegin II ve Başpiskopos Justin Welby arasındaki buluşmada, zorla yerinden edilen Dağlık Karabağlı Ermenilerin karşılaştığı sorunlar, esirlerin geri dönüşü, Dağlık Karabağ’daki Ermeni manevi ve kültürel mirasının korunması ve bölgedeki durum ele alındı, dedi Ermeni Kilisesi bir açıklamada.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/30/Ermeni-Katolikos-İngiltere-Başpiskoposu-Karabağ/267008