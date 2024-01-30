Ermeni dans sanatı Suudi Arabistan’da tanıtıldı

18-28 Ocak tarihleri arasında Ermenistan Devlet Dans Ekibi, Suudi Arabistan’da düzenlenen Uluslararası Dağ Performans Sanatları Festivali “Qemam”da yer aldı.
Uluslararası festivale katılması devlet desteğiyle gerçekleştirildi.
Asatur Kalashyan başkanlığındaki Ermenistan Devlet Dans Topluluğu, Basta Al-Qabil, Al. Abu Shahra’nın tarihi saraylarında, Al-Musheit ve Malik of Maski’de, Shamsan ve Abu Nuqata Al-Mutahmi’nin kalelerinde performans sergiledi.
Devlet dans ekibi, Ermeni kültürünü Suudi Arabistan’da yerel izleyiciye Ermeni dans sanatını tüm renk ve güzelliğiyle sundu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/30/Ermeni-dans-sanatı-Suudi-Arabistan/266972
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