DEM’li Tülay Hatimoğulları Oruç’tan skandal açıklamalar: Kilise saldırısı üzerinden Müslümanları hedef aldı elebaşı Öcalan’a özgürlük istedi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 31 Mart yerel seçimleri öncesi çiçeklerle ağırladığı terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bugün Meclis kürsüsünden skandal açıklamalarda bulundu. Kilise saldırısını üzerinden Müslümanları hedef alan Oruç, terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş gerçekleştireceklerini açıkladı. Oruç’un açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, “CHP ön safta mı olacak?” diyerek Özel’e de tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimler için masaya oturduğu terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Meclis kürsüsünden skandal açıklamalarda bulundu.

KİLİSE SALDIRISI ÜZERİNDEN MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI



Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen alçak saldırı üzerinden Müslümanları hedef alan Oruç, “Türkiye’de Müslüman olmayan halklara atılan bir kurşun ve fiskeyi kendimize atılmış sayıyoruz. Farklı halk ve inançlardan yurttaşlarımızın IŞİD gibi karanlık güçler tarafından hedef haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hristiyan halkımızın yanındayız.” diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI İÇİN YÜRÜYECEKLERİNİ AÇIKLADI





PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığını iddia eden Oruç, sözde tecridin kaldırılması için, 1 Şubat günü Kars ve Van’da yürüyüş başlatacaklarını ve bu yürüyüşün 15 Şubat’a kadar devam edeceğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i parti genel merkezinde ziyaret etmişti. Özel, DEM’li Oruç’u çiçeklerle karşılaşmıştı.



CHP’Lİ ÖZEL’E TEPKİ



Oruç’un açıklamaları üzerinden oy uğruna terörün siyasi ayağı DEM ile masaya oturan CHP’li Özgür Özel’e de sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte sosyal medyadaki tepkilerin bazıları:



İstanbul’daki eş başkanı da çağırın madem sizin oylara talip kendisini sahalarda görelim. Birlikte zafer işareti yaparsınız.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2024/01/30/demli-tulay-hatimogullari-oructan-skandal-aciklamalar-kilise-saldirisi-uzerinden-muslumanlari-hedef-aldi-elebasi-ocalana-ozgurluk-istedi/3