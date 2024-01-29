Türkiye Protestan Kiliseler Derneği (TEK) Temsilciler Kurulundan Basın Açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA

İstanbul Büyükdere Santa Maria Katolik Kilisesi’ne ibadet sırasında yapılan terör saldırısı ve can kaybı haberi bizleri derinden üzmüş ve acı vermiştir.

Bu terör saldırısı, anlaşıldığı üzere münferit ya da meczup bir eylem değildir. Bu şekilde gösterilmesi kabul edilemez. Organize ve tam profesyonel ve temel ibadet haklarını yerine getiren, masum barışçıl Hristiyanları hedef almış barbarca, alçakça işlenmiş bir terör saldırıdır.

Sevindirici haber ise faillerin yakalanmasıdır. Ama bundan sonraki süreçte arkalarındaki karanlık güç bütünüyle ortaya çıkartılmalıdır ki ükemizi karıştırmak isteyenlere ve Hristiyanları, bütün azınlıkları ve sağduyulu herkesi korku altına almak isteyenlere fırsat verilmemiş olsun.

Devletimiz ve yetkililerimizin Dünyada ve özellikle yakın bölgemizde yaşanan şiddet, savaş ve korku ikliminde, ülkemizin kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tamamen sağlayıp ülkemizi karanlığın içine çekmek için her yola başvurmaktan çekinmeyen art niyetli güçlere izin vermeyeceğine eminiz.

Bu bağlamda özellikle yetkili mercilerin, kanaat önderi konumundaki kimselerin savaşçı ve intihal yaratıcı, kışkırtıcı söylemlerine müsade edilmemelidir. En alttan başlayarak barışçıl ve kucaklayıcı bir yaklaşımın oluşturulması için her alanda ciddi adımların atılarak tedbirler alınması gerekmektedir. Ülkemizin bunu becerebilecek istisna bir ülke olduğuna inanıyoruz.

Ayrıca bu eylem ve söylemlere gerekli karşılığın verilmesini diler, dua ile gelişmeleri yakından takip ettiğimizi bildirmek isteriz. “Ne mutlu barışı sağlayanlara, onlara Tanrı oğulları denecek.”

Hayatını kaybeden kardeşimiz için başsağlığı, yaralılar için şifa ve özellikle Katolik Kilisesi’ne teselli diliyoruz ve tüm topluluklarımızı ülkemizin barışı ve esenliği için duaya davet ediyoruz.

Türkiye Protestan Kiliseler Derneği (TEK)