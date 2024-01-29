Trabzon ve İstanbul’da kilise saldırıları… Santa Maria’nın sırrı

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Türkiye’deki iki Katolik Kilisesi, farklı tarihlerde saldırıya uğradı. İkisinin de adı Santa Maria… Peki bu ismin sırrı ne…

Yıl 1981

13 Mayıs günü Mehmet Ali Ağca, Papa 2. Jean Paul’ü İtalya’daki Aziz Petrus Meydanı’nda tabanca ile vurarak suikast girişiminde bulundu. Katolik Kilisesi’nin 264’üncü lideri Jean Paul’ün Çarşamba günleri geleneksel halkla buluşmasını gerçekleştirirken meydana gelen saldırı, tüm dünyayı şoke etti. O sırada 60 yaşında olan Papa, 5,5 saat süren bir operasyonun ardından hayata döndürüldü.

1 Şubat 1979’da gazeteci Abdi İpekçi’nin öldürülmesi olayının firari sanığı Ağca, Papa suikastı sonrasında yargı sürecinde sürekli olarak değişik ifadeler verdi ve akıl sağlığından yoksun bir karakter görüntüsü çizdi. Mahkeme ve soruşturmalarda 128 farklı ifade veren Ağca, kendisinin beklenen İsa Mesih olduğunu ilân etti. Mahkeme heyeti 22 Mart 1986’da Ağca’yı ömür boyu hapse mahkûm etti. Ancona cezaevinde yatmakta iken 13 Mayıs 2000’de İtalyan hükûmeti tarafından Türkiye’ye gönderildi.

Yıl 2002

Rahip Santoro, 2002 yılında Trabzon’daki Santa Maria Kilisesi içinde keser sapıyla dövülmüş ve bu olaydan sonra kimse şikayetçi olmamıştı. Suçu üstlenen Yasin Hayal bunu yapmasının nedeni sorulduğunda misyonerliğe karşı olduğunu belirtmiş, 19 Ocak 2007 yılında işlenen gazeteci Hrant Dink suikastinin azmettiricisi olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Yıl 2006

Trabzon’daki Santa Maria Katolik Kilisesi’nin papazı İtalyan vatandaşı 61 yaşındaki Andrea Santaro, kilisenin içinde tabancayla vurularak öldürüldü. İtalyan ulusal haber ajansı ANSA, Trabzon’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren İtalyan Papaz Andrea Santaro’nun öldürülmesinin, Batı basınında yer alan karikatürlerden duyulan rahatsızlıkla da ilgili olabileceğini ileri sürdü. ANSA, Piskopos Padovese’nin telefonla verdiği beyanatta, Trabzon’da işlenen cinayetin karikatürlere İslam dünyasında duyulan tepkilerle ilintili olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık olarak, “Papazın öldürülmesi bununla da bağlantılı olabilir. Olay henüz aydınlatılmadığı için hiçbir şey ihtimal dışı değil” dediğini yazdı.

Haberde, papazın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın halen sürmekte olduğu da hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Ancak cinayetin neden işlendiği şu an itibarıyla henüz kesinleşmiş değil. Karikatürler nedeniyle Batı karşıtı gösteriler Türkiye’de de yapılmış olmakla birlikte, bu ülkedeki Katolik cemaatine yönelik herhangi bir tehdit söz konusu olmamıştı. Türk polisinin katili arama çalışmaları sürüyor.”

Papaz Andrea Santoro’nun, başta Danimarka olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Hz. Muhammed’in karikatürünün yayımlanmasına tepki olarak provokasyon amacıyla öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyordu.

La Stampa gazetesindeki haberde, “Katil itiraf etti: Ağca’dan etkilendim” başlığıyla verilen haberde ise, Türk kaynaklarca yapılan bazı açıklamalarda, rahip Santoro’nun öldürülmesinde Doğu Avrupa’da faaliyet gösteren bir fuhuş örgütünün parmağı olabileceğinin ileri sürdüğünü yazdı.

Rahip Santoro’yu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve o tarihte 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve infaz süresini tamamladığı için 2016’da tahliye edildi. Rahip Andrea Santoro’nun katili Oğuzhan Akdin, “Bana ‘Hak din Hristiyanlıktır. Bir gün bütün Türkler Hristiyan olacak’ deyince çok sinirlendim, yanından uzaklaştığım bir sırada birden dönüp ateş ettim” ifadelerini kullanmıştı.



Yıl 2011

Trabzon’daki kilise istavroz haçını ışıklandırdığı için tehdit edildi. Kiliseye atılan şişelerden birinin içinden, “Kilisenin tepesindeki haçı ya siz indirin ya biz indireceğiz” yazılı not çıktı. Saldırı emniyete yansıdı. Ancak güvenlik kameralarından görüntüleri alan emniyet, herhangi bir ipucu bulamadı. Kiliseden hiç kimsenin ifadesine başvurulmadı. Şikayet dilekçesi alınmadı.

Yıl 2016

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası darbe girişimini protesto eden bir grup, Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi’ne tekbir getirerek saldırdı. Kiliseye kaldırım taşları atarak camlarını kıran grup yanlarında getirdikleri çekiçlerle kilisenin kapısını kırmaya çalıştı.

Yıl 2018

9 Şubat: Trabzon’daki kilisenin bahçesine sis çıkartıcı materyallerden biri atıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan beş kişi serbest bırakıldı.

6 Mart: Edinilen bilgilere göre 40 yaşlarındaki bir kişi, kilisenin garaj kapısının üzerinde bulunan cama silahla tek el ateş etti. Saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı.

Yıl 2024

Bu defa yer İstanbul… Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ayine katılan Tuncer Murat Cihan, maskeli 2 kişi tarafından vurularak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırının 2 failinin yakalandığını duyurdu ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.”

NEDEN SANTA MARIA

Santa Maria, Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfederken kullandığı yelkenli geminin adı.

İtalya, Sardinya’da bulunan bir kasabanın da adı olan ‘Santa Maria’ aynı zamanda Hıristiyanlar için “Kutsal Meryem” anlamına geliyor, yani Hz. İsa’nın annesinin adı…

Trabzon’daki Santa Maria Katolik Kilisesi, misafirhane ve iki yardımcı binadan oluşuyor. 1869-1874 yılları arasında Sultan Abdülmecid tarafından Trabzon’a gelen turistler için inşa ettirilmiştir.

Sarıyer’de saldırıya uğrayan Santa Maria/Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Nativita della B.V. Maria di Büyükdere) İstanbul’un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır. İstanbul Boğazı’nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.

İtalya’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası, Roma’daki dört büyük papalık bazilikalarından biridir. Aziz Meryem’in doğumunu anmak için yapılan bazilika, MS 4. yüzyılın başlarında Papa Liberius tarafından inşa edilmiş ve zamanla çeşitli eklemelerle genişlemiştir.

https://www.odatv4.com/guncel/trabzon-ve-istanbulda-kilise-saldirilari-santa-marianin-sirri-120024790