Sarıyer’deki Kilise Saldırısında Çarpıcı Ayrıntı: Bir Polis Açığa Alındı

12 Punto’dan Müslim Sarıyar’ın haberine göre, Sarıyer’deki kiliseye saldırı düzenleyerek 1 kişiyi öldüren olayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.

12 Punto’dan Müslim Sarıyar’ın haberine göre İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 polis hakkında soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.

1 POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayin için kilisede görev yazılan bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Polis memurunun soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi. Polis memurunun saldırı sırasında görev yazılmasına rağmen kilisede olmadığı öne sürüldü.

https://halktv.com.tr/gundem/sariyerdeki-kilise-saldirisinda-carpici-ayrinti-bir-polis-aciga-alindi-801919h