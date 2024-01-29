Santa Maria Kilisesi’ne saldırıya dair yeni detaylar

Sarıyer Büyükdere’deki Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’ne 28 Ocak Pazar günü yapılan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Rusya ve Tacikistan vatandaşı katil zanlıları ile birlikte 51 kişi gözaltına alındı, bunların 23’ü sınırdışı edilecek. Saldırganlardan birinin silahının tutukluk yapması sonucu, panik yapıp kaçtıkları da ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, gözaltına alınan katil zanlılarının DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini söylemişti. Saldırıyı da IŞİD (DAEŞ) üstlendi.

Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi.

Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. , Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.

Saldırı anında Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak’ın da ailesiyle ayinde olduğu öğrenildi.

(Ntv, Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29744/santa-maria-kilisesi-ne-saldiriya-dair-yeni-detaylar