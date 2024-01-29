Komitas’ın eserleri UNESCO Dünya Mirası Kaydı’na dahil edildi

UNESCO İcra Konseyi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, Komitas’ın eserleri UNESCO “Dünya Mirası” kaydına alındı.

Komitas Müzesi Direktörü Nikolay Kostandyan, bu olayın müzenin kuruluşunun 9. yılını kutlamasıyla denk geldiğini basın toplantısında açıkladı.

“Komitas’ın eserlerinin UNESCO’nun uluslararası kaydında yer alması çok önemlidir. Bu, 7-8 yıl süren yoğun çalışma ve müze, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği sayesinde mümkün oldu,” dedi Kostandyan.

Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanı Zhanna Andreasyan, benzer süreçlerin çeşitli kurumların katılımıyla uzun ve tutarlı bir çalışma gerektirdiğini belirtti.

“Umuyorum ki bu, mirasımızı tekrar değerlendirmek ve anlamak için iyi bir fırsat olacak,” dedi Bakan.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, bu önemli olayı kutlarken, 2019’da Komitas’ın manevi 150. yıldönümünün UNESCO tarafından dünya çapında tanınan kişiler ve önemli olaylar listesine dahil edildiğini ve büyük bir gösteri ile kutlandığını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/29/Komitas-UNESCO-Dünya-Mirası/266885