Kilise saldırısı Vatikan’ı hareketlendirdi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’ne bugün maskeli iki kişi tarafından düzenlenen saldırı sonrasında Papa’dan ve İtalya’dan başsağlığı mesajları geldi.

Katolik Kilisesi‘nin ruhani lideri Papa Francis, Sarıyer‘deki Latin-Katolik Santa Maria İtalyan Kilisesi‘ne bu sabah iki maskeli kişinin ayin sırasında düzenlediği ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili açıklamada buludu.

Vatikan‘da, Aziz Petrus Meydanı‘nda Pazar günü düzenlenen öğle ayini sırasında konuşan Papa, saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, “Pazar ayini sırasında saldırı düzenlenen ve bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı İstanbul‘daki Santa Maria Kilisesi cemaatine cok yakınım” ifadesini kullandı.

İtalyan Dışişleri Bakanı‘ndan kınama

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal paylaşım sitesi X‘ten yayınladığı mesajda başsağlığı diledi ve Santa Maria Kilisesi‘ne yönelik saldırıyı kınadığını vurguladı. Olayla ilgili gelişmeleri Ankara‘daki İtalyan Büyükelçisi ve İstanbul’daki Başkonsolos’un yakından takip ettiğini de belirten Dışişleri Bakanı Tajani, Türk makamlarının sorumluları yakalacağından emin olduğunu ifade etti.

İtalyan kilisesindeki saldırı İtalya basınında da geniş yankı buldu

Corriere Della Sera gazetesi, “İstanbul‘da bir kiliseyi basan maskeli şahıslar ateş açtı” manşetini attı.

La Repubblica‘da ise saldırganların Türk polisi tarafından yakalandığına yönelik bilgiler yer aldı.

TGCOM24‘te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın “Bu korkakça saldırıyı kınıyoruz” sözleri hatırlatıldı.

Saldırganların IŞİD üyesi oldukları belirtildi.

Ansa Haber Ajansı ise Papa Francis‘nun Angelus ayininde saldırıya ilişkin taziyede bulunduğunu duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani‘nin kınama mesajı da haberde yer aldı.

https://www.cafesiyaset.com/haber/kilise-saldirisi-vatikani-hareketlendirdi-h44633.html