Kilise Saldırısı: Kirli Eller Devrede

Sarıyer Büyükdere Caddesi’ndeki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki pazar ayini sırasında saat 11.40’ta içeriye kar maskeli 2 kişi girdi. İki saldırgan tabancalarını çıkararak önce duvarlara ateş etmeye başladı. Ayindekiler kendilerini yere atarken Tuncer Cihan peş peşe kurşunlarla yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Tuncer Cihan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için kilise ve bölgedeki kamera görüntülerini topladı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Saldırganların kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldiği, aynı araçla kaçtığı belirlendi.

Kilise içinde 5 adet mermi kovanı bulundu. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İki maskeli şahıs saldırıda bulundu. Tek bir kişiye saldırı olmuş” dedi.

Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki bir esnaf ise kilise çalışanlarıyla konuştuğunu belirterek “Saldırganların önce duvarlara ateş ettiklerini, ölen kişinin de saldırganlara tepki göstermesi üzerine vurulduğunu söylediler” bilgisini aktardı.

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