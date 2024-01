Kilise saldırısı hakkınde en son ne biliyoruz?

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde, Pazar ayininde bir kişiyi öldüren iki maskeli kişi yakalandı. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, saldırganların DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini belirterek, saldırı sonrası 30 adrese baskın düzenlendiğini 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye ve dünyada geniş yankı yaratan saldırı hakkında ne biliyoruz? Saldırı nasıl gerçekleşti? Saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Murat Cihan kim?

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

28 Ocak’ta yapılan saldırı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kayıtlarda önce iki kişinin kiliseye yakın bir bir sokakta maskeli ve siyah kıyafetler içinde yürüdüğü görülüyor.

Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamalarda, iki saldırganın kiliseye yakın bir sokak duvardan atlayarak, bölgeye geldiği belirtildi. İkinci kayıtta, kilise içindeki durum görülüyor.

Görüntülerde ayin başladıktan sonra bir kişinin içeriye girdiği görülüyor.



Bu kişi içeri girmeden cemaatin bir gürültü duymuş gibi davrandığı anlaşılıyor.



Bazı cemaat üyeleri kapıya bakıyor. Muhtemelen yaşamını yitiren Tuncer Murat Cihan olduğu tahmin edilen kişi, girişin sağında sıralara yaklaşırken kilise kapısında saldırganlardan biri beliriyor.



Bu sırada ikinci saldırgan muhtemelen havaya ateş ediyor. Saldırganlardan birisi doğrudan Cihan’a ye yöneliyor kafasına vuruyor veya ateş ediyor. Cihan yere düşerken saldırganın yeniden ateş ettiği tahmin ediliyor.



Cemaat panikle kiliseyi terk ediyor. Bazı cemaat üyeleri sıraların altına saklanıyor. Saldırganlardan birisi kapıda beklemeye devam ederken, ikinci saldırgan sıraların ortalarına kadar geliyor. Bu saldırgan silahının tutukluluk yaptığı izlenimi veren hareketler yapıyor. Kapı yakınlarında duran ikinci saldırgan da yere birşey düşürüp alıyor. Bir süre sonra iki saldırgan kiliseden ayrılıyor.

SİLAHI TUTUKLUK MU YAPTI?



Saldırganların kilise içinde sağa sola ateş etmeye çalıştıkları da görülüyor. Bu arada zanlılar silah tutukluk yapmış gibi hareketler yapıyorlar. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç saldırı sonrası yaptığı açıklamada, benzer bir bilgiyi paylaştı. Genç, şöyle konuştu:



“Papaz ikinci kez silah patladığında başını kaldırdığını söyledi. İlk silah patladığında zaten herkes kendini yerlere atmış. İkinci patlamadan sonra silah tutukluk yapmış, sonrada çıkmışlar. Devamında ne olacaktı, saldırı sürecek miydi bilinmiyor.”



YAŞAMINI YİTİREN KİŞİ KİM?



Saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Murat Cihan’ın kilise cemaatinden olmadığına dikkat çeken Genç, “Saldırı sırasında girişteki Bayburtlu bir vatandaş yaşamını yitiriyor ki Müslüman bir vatandaş kendisi. Papazın söylemesine göre devamlı kiliseye gidip geliyormuş ki papaz bu kişiyi tanıyormuş, kendisinden ‘İyi bir insandı’ olarak söz etti. Sarıyer’de kiliselerin kapısı hep açıktır, herkes içeri girer birbirlerini tanırlar, husumet yaşanmamıştır. 15 yıldır burada belediye başkanıyım, buralarda büyüdük daha önce hiç böyle bir şey duymadım.” ifadelerini kullandı.



52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan, kiliseye son zamanlarda gelip gitmeye başlamış. Emekli olan Cihan, yaşamı boyunca sakin bir hayat sürdüren birisi olarak biliniyor. Son iki aydır düzenli olarak Santa Maria Kilisesi’ne gitmeye başladığı belirtilen Cihan, “Dini inancını önemseyen bir kişi.” olarak tanımlandı. Cihan’ın yeğeni Çağın Cihan, amcasının kilisede sadece ziyaret amacıyla bulunduğunu ve saldırıya uğramasının tamamen tesadüfi bir olay olduğunu açıkladı.

İki zanlı kiliseye gelirken böyle görüntülendi

SALDIRGANLAR KİM?



28 Ocak Pazar günü saat 11.40 gibi yaşanan saldırı sonrasında Emniyet geniş çaplı bir çalışma başlattı ve 10 saat sonra iki zanlı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son durumu şöyle paylaştı:



”Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22.00’de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DAEŞ‘li olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.”



SANTA MARIA KİLİSESİ NEREDE?



Saldınının gerçekleştiği kilisenin köklü bir geçmişi var. Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Nativita della B.V. Maria di Büyükdere) İstanbul’un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır.



İstanbul Boğazı’nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi’dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.

