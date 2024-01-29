İşte saldırının yapıldığı kilise: Saldırganlar kiliseye nasıl geldi ve içeriye nasıl girdi?

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri yakalandı. Biri Tacik diğeri ise Rus olan iki şüpheli dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyeti’nde gözaltına alındı. O saldırganlar kiliseye nasıl geldi ve hangi yolu izledi? CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun saldırının gerçekleştirdiği o kiliseden detaylar ve son durumu aktardı.

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/iste-saldirinin-yapildigi-kilise-saldirganlar-kiliseye-nasil-geldi-ve-iceriye-nasil-girdi