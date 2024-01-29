CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KAMUOYU AÇIKLAMASIDIR

24.01.2025 tarihli bir kısım internet mecrasında “Rum Vakıflarında Rüşvet ve Yolsuzluk İddiaları” başlığı ile yayınlanan ve “haber” kisvesi altında sunulan metin tümüyle gerçeğe aykırı olmakla hem yöneticisi olduğumuz vakıfların kurumsal itibarını hem de yönetici olarak bizlerin kişilik hakları ihlal etmiştir.

Yayınlanmasında hiçbir kamu yararı bulunmayan, baştan sona “dedikodu” mahiyetinde olan söz konusu metinde, ne amaçla servis edildiği belli olmayan “rüşvet”, “elden para almak” , “zimmete para geçirmek” hatta “Rum Patrikliği ile birlikte suiistimal” gibi şuursuz ve haddini aşan isnatlara yer verilmiştir.

Söz konusu yayın organları, tarafımıza gelen “ihbar”, “konunun ince ve hassas olması sebebiyle” gibi ifadelerle de kendilerini adeta kolluk güçlerinin yerine koyarak aslı astarı olmayan, “çamur at izi kalsın” mantığı ile kime neye hizmet ettiği belli olmayan safsatalarla “araştırmacı gazeteciliğe” soyunmuştur.

Oysa, Kumkapı Aya Kiryaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri Vakfı ve Aksaray Langa Aya Todori Kilisesi Vakfının yönetim kurulu seçimleri, tüm cemaat vakıf seçimleri gibi aradan geçen 12 yılın ardından henüz 2023 yılında yapılabilmiş, cemaatimizin oylarıyla görev başlayan yönetim kurulu üyeleri de seçim gününden bu yana görevlerini titizlikle yerine getirmektedirler.

Yıllardır birçok hukuki ve bürokratik sorunla mücadele eden vakıflarımız tüm zorluklara rağmen, zamanını ve enerjisini vakfedebilecek az sayıdaki yardımsever cemaat mensubunun çabalarıyla topluma hizmet etmektedir. Bunca olumsuzluğa rağmen halen işlevini ve mevcudiyetini koruyan vakıflarımız hakkında çıkan, basın etiği ve tarafsız basın ilkeleriyle bağdaşmayan yayınların kimseye bir faydası olmadığı gibi her fırsatta durumdan vazife çıkaran iyi niyetten yoksun bir kısım çevrelere de cesaret vermektedir. Unutulmamalıdır ki, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının sınırı, kadim bir topluma hizmet eden kurum ve kişilerin haklarının başladığı yerde sona erer.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Kumkapı Aya Kiryaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri Vakfı

Aksaray Langa Aya Todori Kilisesi Vakfı

ve Yönetim Kurulu Üyeleri