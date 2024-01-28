Papa Francis’ten kilise saldırısı için başsağlığı mesajı

Artı Gerçek – Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında konuştu. Papa Francis, Latin Katolik Kilisesi’ndeki saldırı için başsağlığı diledi.

Haftalık Angelus duasında saldırıya değinen Papa Francis, “Pazar ayini sırasında bir kişinin öldürüldüğü silahlı bir saldırya uğrayan İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi’nin cemaatine yakınlığımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Büyükdere Mahallesi’ndeki Santa Maria Kilisesi’ne bu sabah pazar ayini sırasında gelen iki kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açmış, bir kişi öldürülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Santa Maria Kilisesi’ndeki ayin sırasında, ayine katılanların içinde bulunan C.T, maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirmişti. (DIŞ HABERLER)

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