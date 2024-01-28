Madrid’de Binlerce Protestocu Gazze’deki Soykırıma Son Verilmesini Talep Ediyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MADRİD 28 OCAK (SANA) – Dün akşam İspanya’nın başkenti Madrid, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları sırasında uyguladığı soykırıma son verilmesi talebiyle Filistin halkını destekleyen büyük bir halk gösterisine tanık oldu.

France-Presse Ajansina göre, Madrid’deki protesto gösterisine 20.000 kişi katıldı ve ellerinde Filistin bayrakları ve “Filistin’de soykırımı durdurun ve “İsrail”i boykot edin ve “İsrail” soykırım uyguluyor” pankartlar kaldırdılar.

“İsrail”e yaptırımlar nerede ve “İsrail” Avrupa’nın himayesinde insan öldürüyor” sloganları atan göstericiler, Uluslararası Adalet Mahkemesinin İsrail’i Gazze’de soykırımı önlemek için mümkün olan tüm önlemleri almaya çağıran bir karar yayınlamasının ertesi günü Güney Afrika bayraklarını da kaldırdılar.

SANA