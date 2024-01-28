Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Palinuro: Azmettiriciler ve planlayanlar da aransın

1 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Santa Maria Kilisesi’nin bağlı olduğu Latin Katolik Cemaati’nin ruhani reisi Palinuro açıklama yaptı: Yetkililerden hakikati ortaya çıkarmalarını istiyorum…

DUVAR – İstanbul Sarıyer’de pazar ayini sırasında silahlı saldırı sonucu 1 kişinin katledildiği Santa Maria Kilisesi’nin bağlı olduğu Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, sadece faillerin değil onları azmettiren ve saldırıyı planlayanların da araştırılmasını istedi.

Saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Palinuro, İstanbul Katolik Cemaati’nin Büyükdere’deki Meryem’in Doğuşu Katolik Kilisesi’nde meydana gelen saldırıdan üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Öldürülen kişinin ruhu ve ailesinin tesellisi için dua edildiğini aktaran Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Palinuro şunları söyledi: “İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu olarak Katolik cemaati adına yetkililerden adaleti yerine getirmelerini ve yapılan kötülüğün kökünden kesilebilmesi için olayla ilgili hakikati araştırıp ortaya çıkarmalarını istiyorum. Sadece bu suçun failleri değil, aynı zamanda azmettiriciler, bu saldırıyı planlayanlar ile birlikte İstanbul’da ve sevgili Türkiye’mizde tüm inananların barış içinde bir aradaki yaşamını tehdit edenler de aransın. Ayrıca yetkililerden, Hristiyan cemaatlerinin huzur içinde yaşayabilmeleri ve kiliselerinde barış içinde ibadet edebilmeleri için güvenliği sağlamaya devam etmelerini diliyoruz.”

BARTHOLOMEOS’TAN BAŞSAĞLIĞI

Öte yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos da saldırı nedeniyle Massimiliano Palinuro’ya başsağlığı diledi.

Patrik Barthomeos, Palinuro’yu telefonla arayarak, kilisedeki silahlı saldırıda hayatına kaybeden kişinin ailesine ve Katolik cemaatine taziyelerini iletti.

Yetkili makamların bu trajik olayı aydınlatmak için gerekeni ivedilikle yapacağına olan inancını dile getiren Bartholomeos, toplumsal barışın ve ülkedeki dini cemaatlerin uyum içinde bir arada yaşamasının engellenemeyeceğine işaret etti. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/latin-katolik-cemaati-ruhani-reisi-palinuro-azmettiriciler-ve-planlayanlar-da-aransin-haber-1665413