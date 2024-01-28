Kiliseye saldırıda ölen kişinin yeğeni: Sadece ziyarete gelmişti

Büyükdere’deki Santa Maria Kilisesi’ndeki pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül “Saldırı tek kişiye oldu, yaralanan yok” dedi. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin yakını ise “Sadece oraya ziyaret geldi ve tesadüfen ona denk geldi” dedi.

İstanbul Sarıyer Büyükdere’deki Santa Maria Kilisesi’ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül “Saldırı tek kişiye oldu, yaralanan yok” dedi.

Saldırı anına ilişkin görüntüler medyaya yansıdı.

Ölen Tuncer Murat Cihan’in yeğeni Çağın Cihan, Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’a konuştu. Cihan “Kendisi amcam olur. Sadece oraya ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Sade masum biriydi ve kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son iki aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu” dedi.

Saldırıda ölen Cihan’ın dayısı Kazım Aydemir ise “Benimle birlikte kiliseye geliyordu. Cemaat tarafından çok sevilen biriydi. Boşu boşuna öldürdüler. Çok fazla üzgünüz” dedi

Agos