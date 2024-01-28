Kilisede öldürülen Cihan’ın yeğeni: ‘Hafif zihinsel engelliydi’

DUVAR – İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’ne pazar ayini sırasında 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan başından vurularak öldürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde kilisede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YEĞENİ VE DAYISI KONUŞTU

Ölen Tuncer Murat Cihan’in yeğeni Çağın Cihan, “Kendisi amcam olur. Sadece oraya ziyaret geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Sade masum biriydi ve kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son iki aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu” dedi.

Saldırıda ölen Cihan’ın dayısı Kazım Aydemir ise “Benimle birlikte kiliseye geliyordu. Cemaat tarafından çok sevilen biriydi. Boşu boşuna öldürdüler. Çok fazla üzgünüz” dedi.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri il genelinde denetleme noktaları oluşturdu. Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde iki saldırganın kiliseye doğru yürüdüğü ve yüzlerinin büyük bir kısmının kapalı olduğu ve üzerlerinde palto olduğu görüldü.

Öte yandan ayinde Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

ÇIKMAZ SOKAKTA DUVARIN ÜSTÜNDEN ATLADILAR

Saldırganlar Santa Maria Kilisesi’nin arkasındaki Uzun Fıstık ile Albayraklar sokağında bulunan çıkmaz sokaktan gelerek kiliseye girdi. Saldırının ardından maskeli iki kişi yine aynı sokakta kaçtı. Görgü tanıklarına göre saldırganlar Albayraklar sokağı üzerinden CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı yanından bulunan çıkmaz sokaktan atlayarak, Kırkçılar sokaktan çıktı. Buradan Mühendis Şevket sokağına doğru kaçmaya devam etti.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı getirildi.

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