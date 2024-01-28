Katolik Kilisesi avukatı Afşin Hatipoğlu’ndan açıklama: Bu aşamada kesin bir kanaat yok

Artı Gerçek – Sarıyer’deki Santa Maria Katolik Kilisesi’nde bir kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu, basın mensuplarını sorularını cevapladı.

‘YARALI YOK’

“Bu sabah Sarıyer’deki Santa Maria Katolik Kilisesi’nin pazar ayininde vahşice bir cinayet gerçekleşmiştir. Bu cinayetin her bir boyutu devlet yetkilileri eliyle soruşturulmaktadır. Cinayetin dışında ayin sırasında başkaca bir yaralanan şahıs olmamıştır” diyen Hatipoğlu, bu aşamada soruşturma devam ettiği için bilgi paylaşamayacağını söyledi.

Hatipoğlu, ilerleyen günlerde kilise yönetiminin yazılı açıklama yapacağını belirterek, şöyle konuştu:

‘VAHŞİ VE BARBARCA SALDIRI’

“Soruşturma her yönlü devam etmektedir. Ayin sırasında meydana gelen bu vahşi saldırı Katolik cemaati başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derinden üzmüştür. Sayısız mesaj, sayısız telefon ve sayısız ileti sabahtan bu saate kadar kiliseyle paylaşılmıştır. Gerek yurtiçi gerek yurtdışı temsilciliklerden gerekse ilgili kişilerden kilise yönetimine başsağlığı mesajları iletilmiştir. Süreç çok hassastır, ayine gelen maskeli iki kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu vahşi ve barbarca saldırıyı Türkiye Cumhuriyetinin bütün unsurları kiliseye olan nezaket ve saygı mesajlarıyla birlikte araştırmaktadır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz. Başta Katolik cemaati olmak üzere bütün milletimize başsağlığı diliyoruz.”

‘BİZDE KESİN BİR KANAAT YOK’

Saldırıda ölen kişi hakkındaki soruya cevap veren Hatipoğlu, “Bu aşamada verilen bilgilerin ne derece teyit edilip edilmediğiyle ilgili bizde kesin bir kanaat yok. O nedenle merhumun hangi dine mensup olup olmadığı, gelen kişilerin kimliği kimlikleri, gelen kişilerin kastı, gelen kişilerin amacı ve icbar ettikleri hedef bizim açımızdan inanın bilinmiyor” diye yanıt verdi.

Hatipoğlu, ellerinde görgü tanığı ifadeleri ve görüntüler olduğunu ancak teyit edilmemiş olduğunu da vurgulayarak soruşturmayı etkileme olasılığı olduğundan paylaşmasının hukuken doğru olmadığını belirtti. (DHA)

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