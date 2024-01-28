Kanada ambargoyu sonlandırdı

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Kanada, savunma sanayii alanında Ankara’ya uyguladığı ambargoyu kaldırdı.

Kanada hükümeti, Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik gerçekleştirdiği operasyon sırasında Türk SİHA’larının oynadığı rol sebebi ile Türkiye’ye ambargo kararı almış ve SİHA’ların gözü olarak belirtilen Wescam şirketinin elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin Türkiye’ye ihraç edilmesini yasaklamıştı. Kanadalı firmanın söz konusu ambargodan ötürü en az 250-300 milyon dolar kârdan zarar ettiği değerlendiriliyor. Ambargo kararı sonrası Aselsan tarafından söz konusu sistemlerin ikâmesi olarak üretilen CATS ve ASELFILR 500 kamera sistemleri bu süreç zarfında büyük gelişim gösterdi. Savunma sanayii uzmanları, özellikle ASELFILR 500’ün Kanadalı rakibinden uzun menzilde daha iyi bir görüntüleme performansı sağladığını değerlendiriyor.

Hürriyet Gazetesi