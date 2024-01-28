İstanbul Sarıyer’de kilisede silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

By euronews

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Bir klşi hayatını kaybetti

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İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sarıyer’deki üç büyük kiliseden biri olan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nin avlusunda maskeli kişi kişinin açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Olay yerinde yaşanan panik sırasında saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı burada hayatını kaybetti.

Polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatırken Büyükdere’ye giriş ve çıkışları kapattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Bugün saat 11:40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz,” açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından “Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz,”açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir,” açıklamasını yaptı.

Euronews