Ekümenik Patrik Bartholomeos, Büyükdere Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen saldırı nedeniyle İstanbul’daki Katolik Episkopos’una ve başında bulunduğu cemaatine taziyelerini iletip desteklerini ifade ettiler

Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri, Büyükdere Santa Maria Kilisesi’ndeki Pazar Ayini esnasında meydana gelen silahlı saldırıdan haberdar olur olmaz Episkopos Massimiliano Palinuro’yu telefonla arayarak desteğini sunmuş olup, kendileri ve başında bulundukları Kilise adına maktulün ailesine ve tüm Katolik Cemaatine en içten duygularıyla taziyede bulunmuştur. Patrik Hazretleri, yetkili makamların bu trajik olayı aydınlatmak için gerekeni ivedilikle yapacağına olan inancını dile getirmiş ve korkunun hakim kılanarak toplumsal barış ve ülkedeki dinî cemaatlerin uyum içinde bir arada yaşamasını engelleyemecegini işaret etmiştir.

https://ec-patr.org/ekumenik-patrik-bartholomeos-buyukdere-santa-maria-kilisesine-duzenlenen-saldiri-nedeniyle-istanbuldaki-katolik-episkoposuna-ve-basinda-bulundugu-cemaatine-taziyelerini-iletip-desteklerini-ifad/?fbclid=IwAR1NZdjmyq8i4_kxXPEreFmgAdWTIPDQLmPGmklMD7G6KUv-iRL-UmSTV0k