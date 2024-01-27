Tarihi kilise ziyarete açıldı

6 Şubat depremleri Hatay’ın tarihi dokusuna da zarar verdi.

UĞUR YILDIRIM Hatay – 21 tarihi bina yıkıldı; 35’i ağır, 15’i de orta hasar aldı. Kentin tarihi dokusunu yeniden canlandırmak için çalışmalar sürerken Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde yer alan, “dünyanın ilk mağara kilisesi” olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi 15 Ocak’ta ziyaretçilerine kapılarını yeniden açtı. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, “Kilisenin içinde herhangi bir sorun yoktu ama bahçesinde, duvarda çatlaklar ve çökmeler meydana gelmişti. Olumsuz bir durum yaşanmaması için ziyarete kapatılmıştı, gerekli onarımlar yapıldıktan sonra tekrar ziyarete açtık. Burası Hatay’da depremden sonra ziyarete açılan ilk tarihi yer oldu. Kısa sürede yabancı ziyaretçilerin Hatay’a gelmiş olması bizim için çok sevindirici” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/tarihi-kilise-ziyarete-acildi-7070231