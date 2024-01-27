Fethiye Camii’nin kazı alanı arkeopark oluyor

Fatih’te 13. yüzyılda yaptırılan ve 16. yüzyılda kiliseden camiye çevrilen Fethiye Camii’nin çevresindeki kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait kilise, manastır ve ev kalıntıları bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen caminin önündeki kazı alanı, bu yıl arkeopark olarak hizmete girecek. Arkeolog Murat Sav, “3 bin 500 metreküplük hafriyat çıkarıldı. 3 büyük kubbeden oluşan ve farklı plana sahip bir sarnıç daha ortaya çıktı. Küçük bir hamam kalıntısına da ulaşıldı. Bu kalıntıların tümü projelendirildi, röleveleri yapıldı. İstanbul için çok önemli” dedi.

https://www.sabah.com.tr/yasam/fethiye-camiinin-kazi-alani-arkeopark-oluyor-6802299