Almanya’da Emeni sanatçı muhteşem performansıyla büyük beğeni topladı

Ermenistan’ın Aleksandr Spendaryan adlı Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu, Avrupa’nın önde gelen sahnelerindeki performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tiyatronun solisti, Ermenistan’da “Onur Ödülüne” layık görülen ünlü sanatçı Gevorg Hakobyan, Ocak ayında ilk kez Berlin Alman Opera Binası’nda (Deutsche Oper Berlin) Puccini’nin “Tosca” operasında Scarpia karakterini canlandırarak sahneye çıktı.

Performansı, klasik müziğin merkezi Berlin’deki talepkar izleyiciler tarafından sıcak karşılandı. Ermeni sanatçının performansına Almanya’nın opera dergilerinden “Der Opernfreund” dergisi değindi.

Derginin açıklamasında “Gevorg Hakobyan yeni bir ‘Scarpia’ olarak oynadı ve korkunç görünümü ve oyunculuğu kötü adamın müzikal karakterine göre kusursuz. Her ne kadar Ludovic Tesier’in konser vereceği yönünde söylentiler olsa da Ermeni şarkıcı hiçbir konuda taviz vermedi ve tüm beklentileri haklı çıkardı.” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/26/Almanya-Emeni-sanatçı/266781