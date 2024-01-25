Yunanistan’daki ‘evlilik eşitliği’ tartışmasına Fener Patrikhanesi de dahil oldu

İstanbul’daki Fener Patrikhanesi, Yunanistan Ortodoks Kilisesi’ne benzer bir şekilde Başbakan Miçotakis’in şubat ayında meclise getirmeye hazırlandığı evlilik eşitliği yasa tasarısına karşı çıktı.

Nikolaos Stelya

LEFKOŞA – Komşu Yunanistan’da son günlerde gündemde olan evlilik eşitliği tartışmasına Fener Ekümenik Patrikhanesi de dahil oldu. Patrikhane, 24 Ocak Çarşamba günü yayımladığı bir bildiri ile Yeni Demokrasi (YD) iktidarının şubat ortalarında Yunanistan meclisine getireceği eşcinsel evlilik yasa tasarısına karşı olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Fener Patrikhanesi’nden evvel Yunanistan Ortodoks Kilisesi de benzer bir şekilde evlilik eşitliği fikrine karşı çıkmıştı. Kilise’nin vetosuna karşın Başbakan Kiryakos Miçotakis tasarıda ısrarcı. Yunanistan basınına yansıyan haberlere göre, başbakanın ısrarına rağmen YD’den 10’un üzerinde vekil tasarıya destek vermemeye hazırlanıyor.

FEDER PATRİKHANESİ’NDEN YASA TASARISINA VETO

İstanbul Ekümenik Patrikhanesi Kutsal Sinodu, dün yayımladığı bir bildiri ile eşcinsel evlilik meselesinde Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin pozisyonunu paylaştığını kamuoyuna duyurdu. “Kilise, kendi üyeleri arasında aynı cinsiyetten veya farklı cinsiyetten birliktelik ve evlilik dışında herhangi bir birliktelik biçimini kabul etmez” denilen bildiride, evlilik ‘kadın ve erkek birlikteliği’ olarak tanımlandı.

Patrikhane’den önce Yunanistan Kilisesi Hiyerarşisi Kutsal Sinodu, aynı cinsiyetten çiftlerin evlilik yapması ve çocuk sahibi olması konusunda verilen tasarı hakkında olağanüstü bir toplantı yapmış, oy birliğiyle evlilik eşitliğine karşı pozisyon alma kararı vermişti.

MİÇOTAKİS TASARIDA ISRARCI

Kilise’nin olumsuz duruşuna rağmen Başbakan Kiryakos Miçotakis LGBTİ+ toplumunun büyük bir ilgi ile beklediği yasa tasarısını şubat ortalarında meclis gündemine taşımaya kararlı gözüküyor. 23 Ocak Salı günü kabinesinin üyelerine seslenen Başbakan, yasa tasarısının muhafazakâr kesimin tüm kaygılarını gözettiği mesajını vermişti. Atina’daki son bilgiler, Miçotakis’in yasa tasarısını kısa bir istişare sürecinden sonra gelecek ayın ortalarında oylanmak üzere meclise taşıyacağını gösteriyor.

İDDİA: 14 İKTİDAR PARTİSİ VEKİLİ TASARIYA DESTEK VERMEYECEK

Miçotakis seri adımlarla eşcinsel evliliği yasalaştırma yolunu seçerken tasarı, partisi içinde tartışma yarattı. Dün akşam Yunanistan televizyonlarının ana haber bültenlerine YD içerisinde 10’un üzerinde vekilin tartışmalara neden olan yasa tasarısına destek vermeyeceği bilgisi yansıdı. Bazı medya kaynaklarına göre, iktidar partisi YD içerisindeki ‘isyancı’ vekil sayısı 14’e yükselmiş durumda. Bu grubun sözcülüğünü eski başbakan Antonis Samaras ve devlet bakanı Makis Voridis üstlenmiş durumda.

ÜÇ MUHALEFET PARTİSİ DESTEK VERMEYE MEYİLLİ

Evlilik eşitliği fikri YD içerisinde kutuplaşmaya neden olurken parlamentoda temsil edilen muhalif üç parti yasa tasarısına destek vermeye hazırlanıyor. Atina’daki son bilgilere göre, ana muhalefetteki SYRIZA’nın yanı sıra PASOK ve Yeni Sol yasa tasarısına destek vermeye hazır. Bu arada Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile bir diğer sol tandanslı oluşum olan Bağımsızlık Seyri’nin konu hakkındaki pozisyonu halâ netleşmiş değil.

https://www.gazeteduvar.com.tr/yunanistandaki-evlilik-esitligi-tartismasina-fener-patrikhanesi-de-dahil-oldu-haber-1664600