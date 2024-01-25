Yunan, Kürt, Ermeni ve Hindu lobilerinden ABD Kongresi’ne Türkiye’ye F-16 satışına karşı mektup

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Kendilerini “Türkiye İçin Savaş Jetlerine Hayır Koalisyonu” diye isimlendiren Yunan, Kürt, Hindu ve Ermeni örgütleri, ABD Kongresi’nin iki kanadının Dış İlişkiler Komitesi liderlerine mektup göndererek, Türkiye’ye olası F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili detayların gözden geçirilmesini istedi.

Ankara’nın İsveç’in NATO üyelik talebini onaylaması ve akabinde ABD Başkanı Joe Biden’ın F-16 savaş uçaklarının satışı için Kongre’de etkili isimlere mektup göndermesinin ardından aralarında Yunan, Ermeni, Kürt ve Hindu lobi kuruluşlarının da bulunduğu bir grup harekete geçti.

Örgütler, ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satışını engelleme ya da bu satışın kontrol edilmesine çalışıyor.

Kendilerini “Türkiye İçin Savaş Jetlerine Hayır Koalisyonu” (#NoJetsForTurkey) olarak isimlendiren grup, ABD Kongresi’nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komiteleri’nin liderlerine bir mektup göndererek, Türkiye’ye olası F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili son detayların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini istedi.

Mektup Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Kürdistan’ın Amerikalı Dostları (AFK), Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Hindu Amerikan Vakfı (HAF), Hristiyanların Savunma organizasyonu (IDC) ve Orta Doğu Forumu (MEF) tarafından imzalandı.

Lobi kuruluşları Ankara’yı, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamayı, Amerikan jetlerinin alımı konusunda ABD yönetimiyle yürütülen müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladı.

Ayrı lobici örgütler, “Türkiye’nin, bu savaş uçaklarını nasıl kullanacağına dair sorumlu tutulacağı bir mekanizma kurulması” çağrısında bulundu.

Mektupta, “Türkiye’ye silah transferinin insan hakları ihlallerine katkıda bulunacağı ve çatışma olasılığını arttıracağı konusunda ciddi endişelerimiz var. Türkiye daha önce Amerikan F-16’larını Dağlık Karabağ’a saldırması için Azerbaycan’a ödünç vermiş, Suriye’deki Kürt ortaklarımızı bombalamak için kullanmış, Yunan hava sahasını ihlal etmek ve Yunanistan’ın egemenliğini tehdit etmek için kullanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Çağrı, Beyaz Saray’ın Kongre’deki önemli komitelerin liderlerine birer mektup göndererek, Ankara’nın İsveç’in NATO’ya katılım sürecini tamamlamasının ardından F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı için resmi bildirim sürecini başlatma niyetini duyurmasından bir gün sonra geldi.

https://tr.euronews.com/2024/01/25/yunan-kurt-ermeni-ve-hindu-lobilerinden-abd-kongresine-turkiyeye-f-16-satisina-karsi-mektu