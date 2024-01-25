Satanovski: Erdoğan’ın davranışları sonucunda İsrail Ermeni Soykırımı’nı tanıyabilir

Rusya Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Yevgeniy Satanovski, 22 Ocak’ta NEWS.am muhabiriyle yaptığı görüşmede, İsrail Knesset’inin Ermeni Soykırımı’na ilişkin bir açıklama veya başka bir belgeyi kabul etme olasılığının bulunduğunu belirtti.

“Ermeni Soykırımının İsrail tarafından tanınması için, en azından Türkiye-İsrail ilişkilerini soğutmak için Erdoğan her şeyi yaptı. HAMAS, ‘Müslüman Kardeşler’ örgütünün bir parçasıdır. Dünya üzerinde ‘Müslüman Kardeşler’ tarafından yönetilen tek bölge, Türkiye’dir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın partisi ‘Adalet ve Kalkınma’, bu örgütün bir parçasıdır ve bu durumun doğurduğu sonuçlarla birlikte gelir.” Dedi Rus uzman.

Bu nedenle, Satanovski, Erdoğan’ın HAMAS’ı desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.

Satanovski, HAMAS’ın diğer iki ana müttefikinin İran ve Katar olduğunu hatırlattı.

Stanovski’ye göre Erdoğan’ın davranışlarıyla İsrail’i Ermeni Soykırımı’nı tanımaya zorlaması mümkün.

Hatırlanacağı üzere, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, “Türkiye’nin Ermeni halkına soykırım yaptığı bir ülkenin Cumhurbaşkanı, dünya sessiz kalır diye düşündü ve bugün uluslararası mahkemeye, İsrail’i soykırım ile suçlayabilecek belgeler sunduğu için gurur duyuyor. Sizi duyduk. Ne Ermeni soykırımını ne de Kürt katliamını unutmadık. İnsanları öldürdünüz. Biz barbar dostlarınızın saldırısına karşı savunuyoruz” demişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/25/Satanovski-Erdoğan-İsrail-Soykırım/266604