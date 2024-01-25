Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Avusturya’daki kilise ve dini toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, bugün (25 Ocak 2024) sabah saatlerinde Hofburg’da Avusturya’daki kilise ve dini toplulukların temsilcileriyle ‘Barış Saati (Stunde für den Frieden)’ adı altında bir araya geldi. Toplantıya Müslümanları temsilen Avusturya İslam Toplumu (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural katıldı.
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaptığı konuşmada, Avusturya’da kiliselerin ve dinlerin bu kadar iyi bir arada yaşamasının dikkate değer ve bugünkü toplantının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.
Toplantıda konuşma yapan Başkan Ümit Vural, “Bugün diyaloğumuzun potansiyelini göstermek ve halka güçlü bir sinyal vermek için bir arada bulunuyoruz. Dinin nefret, şiddet ve çatışma aracı olarak kötüye kullanılmaması gerektiğini açıkça belirtmek isteriz. Tam tersine, dinlerin toplumdaki olumlu ve yapıcı rolünü savunuyoruz.” dedi. Vural ayrıca Ortadoğu’da şiddete bir an önce son verilmesi çağrısını yineleyerek, bölgedeki tüm halkların güvenli, özgürlük ve barış içinde bir arada yaşamasını hedefleyen, yapıcı ve sürdürülebilir bir barış sürecine acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.
https://www.medyaavusturya.at/blog/cumhurbaskani-van-der-bellen-avusturyadaki-kilise-ve-dini-topluluklarin-temsilcileriyle-bir-araya-geldi/
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