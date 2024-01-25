Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Avusturya’daki kilise ve dini toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, bugün (25 Ocak 2024) sabah saatlerinde Hofburg’da Avusturya’daki kilise ve dini toplulukların temsilcileriyle ‘Barış Saati (Stunde für den Frieden)’ adı altında bir araya geldi. Toplantıya Müslümanları temsilen Avusturya İslam Toplumu (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural katıldı.

Fotoğraf: Carina Karlovits/HBF

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaptığı konuşmada, Avusturya’da kiliselerin ve dinlerin bu kadar iyi bir arada yaşamasının dikkate değer ve bugünkü toplantının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Carina Karlovits/HBF

Toplantıda konuşma yapan Başkan Ümit Vural, “Bugün diyaloğumuzun potansiyelini göstermek ve halka güçlü bir sinyal vermek için bir arada bulunuyoruz. Dinin nefret, şiddet ve çatışma aracı olarak kötüye kullanılmaması gerektiğini açıkça belirtmek isteriz. Tam tersine, dinlerin toplumdaki olumlu ve yapıcı rolünü savunuyoruz.” dedi. Vural ayrıca Ortadoğu’da şiddete bir an önce son verilmesi çağrısını yineleyerek, bölgedeki tüm halkların güvenli, özgürlük ve barış içinde bir arada yaşamasını hedefleyen, yapıcı ve sürdürülebilir bir barış sürecine acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: Taha Babadostu / IGGÖ

Fotoğraf: Taha Babadostu / IGGÖ

"Stunde für den Frieden" der Vertreter*innen der Kirchen & Religionsgemeinschaften in der Hofburg



Auf Initiative der IGGÖ lud UHBP Dr. @vanderbellen Vertreter*innen aller 16 in 🇦🇹 anerkannten Kirchen & Religionsgesellschaften zu einer #StundefürdenFrieden in die Hofburg ein. 1/2 pic.twitter.com/TR3Nab1xOT — Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich (@IGGiOE) January 25, 2024

https://www.medyaavusturya.at/blog/cumhurbaskani-van-der-bellen-avusturyadaki-kilise-ve-dini-topluluklarin-temsilcileriyle-bir-araya-geldi/