Balenciaga’nın yeni marka elçisi Kim Kardashian oldu

Reality şov yıldızlığından girişimciliğe geçiş yapan ve aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ermeni yıldız Kim Kardashian şimdi de marka elçisi oldu. 43 yaşındaki yıldız, Balenciaga markasının yüzü oldu.

Kardashian, usta oyuncular Nicole Kidman ve Michelle Yeoh ile birlikte marka elçileri rolünü üstlenecek.

Markanın 51. couture defilesinde modellik yapan ve 2021 Met Gala etkinliğinde Balenciaga imzalı bir görünüm tercih eden Kardashian, markanın kampanyalarında da yer almıştı.

SKIMS adında bir markası olan Kardashian, üstlendiği yeni rol sayesinde Balenciaga markasının tasarımlarıyla daha sık boy gösterebilir.

Demna Gvasalia’nın önderliğindeki markadan övgü dolu sözlerle bahseden Kardashian, marka için yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/25/Balenciaga-elçisi-Kim-Kardashian/266611