Avrupa’nın 50’den fazla şehrinde Karabağ adına etkinlikler düzenlenecek

“Artsakh için Avrupalılar” hareketi, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) yerli Ermeni nüfusunu desteklemek için bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler 27 ve 28 Ocak tarihlerinde 14 Avrupa ülkesinde 50’den fazla şehirde gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta yapılması planlanıyor.

Avrupa Birliği vatandaşları ve Avrupa Konseyi üyesi devletler, çeşitli eylem ve toplantılar aracılığıyla güçlerini birleştirecek ve devlet başkanlarına ve Avrupa Birliği liderlerine aşağıdakileri yapma çağrısında bulunacak:

“Azerbaycan’ın Artsakh/Dağlık Karabağ’ın yerli Ermeni nüfusuna karşı uyguladığı soykırım politikasını açık ve net bir şekilde kınamak.

Laçin Koridoru’nun yasadışı ablukasına, ateşkes ihlallerine, 19 Eylül saldırısına ve Artsakh/Dağlık Karabağ’ın yerli Ermeni nüfusuna yönelik etnik temizliğe karışan Azerbaycan’ın askeri-siyasi liderliğine karşı bireysel hedefli yaptırımlar oluşturmak.

Azerbaycan’ı, 27 Eylül 2020’den bu yana yakalanan tüm Ermeni mahkumları, sivil rehineleri, savaş esirlerini derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya ve ayrıca Eylül ayı sonunda kaçırılan Artsakh/Dağlık Karabağ’ın eski ve mevcut liderlerini serbest bırakmaya zorlamak için baskı yapmak.

Artsakh/Dağlık Karabağ’ın yerli Ermeni nüfusunun kendi anavatanlarına geri dönme konusunda vazgeçilmez haklarını kullanmalarını sağlayarak ve ayrıca Artsakh/Dağlık Karabağ’a uluslararası garantili özyönetim statüsü sağlayarak somut uluslararası güvenlik garantilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu hakkı desteklemek.

Ermenistan Cumhuriyeti’ne karşı her türlü saldırı yolunun ve Ermenistan’ın egemenliğini tehdit eden her türlü eylemin engellenmesi için Azerbaycan’a etkili bir şekilde baskı uygulamak.

Artsakh/Karabağ’dan zorla yerinden edilen Ermenilerin akışının yönetilmesi için Ermenistan’a yeterli yardımın sağlamak.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/25/Avrupa-Karabağ-Ermeni/266588