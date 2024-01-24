Yeni Şafak’ın eski komplo teorisinden ürettiği yeni nefret söylemi

Sıkça nefret söylemlerine yer ver Yeni Şafak’ın bir yeni nefret söylemi daha geçtiğmiz hafta yayınlandı. Aslında halkı kin ve düşmanlığa tahrik’in suç olmasına rağmen Yeni Şafak son instagram postuyla nefret söylemlerinde bulunmakta beis görmedi.

Yahudilere ‘sapkın’ denen içerikte, yüzlerce yıldır birçok Yahudi’nin hayatına mal olan komplo teorilerini tekrardan gündeme getirmekten çekinmeyen Yeni Şafak, ‘Yahudilerin bulundukları ülkelerden sürülmelerinin nedenlerinden birisi de bu sapık adettir.’ diyerek de nefret söylemlerinin ve ırkçı ayrımcı suçların işlenmesi için motivasyon sağlamakta.

Öne sürdüğü iddiaları, tabii ki kanıtlamak gibi bir derde düşmeden paylaşan Yeni Şafak’ın toplumun bir kesimine olan nefreti, aslında suç işleyerek, nasıl pekiştirdiğini içeriğe gelen yorumlardan da görmek mümkün.

https://www.avlaremoz.com/2024/01/24/yeni-safakin-eski-komplo-teorisinden-urettigi-yeni-nefret-soylemi/