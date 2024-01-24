Rum Vakıflarında Rüşvet ve Yolsuzluk İddiaları!

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Her geçen gün bu da mı olmuş dediğimiz olaylar silsilesine bu seferde Rum Vakıflarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları eklendi. Tarafımıza yapılan ihbarda Rum Vakıflarında dönen bazı suç iddiaları bizlerle paylaşıldı.

Aksaray Langa Aya Todori Kilisesi ve Kumkapı Aya Kiryaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri Vakfı yolsuzluk iddiaları her geçen gün daha büyürken Rum Patrikhanesinin her hangi bir işlem yapmaması, kiliselerden sorumlu olan din adamlarının ve despot’un olanlara göz yumması bir çok iddianın dile getirilmesine sebep oldu.

Aksaray Langa Aya Todori Kilisesi Vakfında yolsuzluk yapıldığı iddialarının tarafımıza ulaşması sebebiyle yaptığımız araştırmalarda vahim iddiaların ardı arkası kesilmedi. Yönetimin okul inşaatı başta olmak üzere, gayrimenkuller üzerinden yolsuzluk yapıldığı dile getirildi. Kiraya verilen gayrimenkullerin aylık kira bedellerinin küçük bir kısmının vakfın banka hesabına yattığı geri kalanın ise elden teslim alındığı iddiası üzerine yaptığımız araştırmada tespit ettiğimiz bazı vakıf kiracılarının olayı doğrulaması ve elden para verdiklerini söylemeleri yapılan vurgunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. 50’den fazla gayrimenkulü olan ve her ay yüzbinlerce lira kira geliri olan vakıf üzerinden ne kadar para kaçırıldığı bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak bazı Patrikhane görevlilerinin durumu bildiği fakat ses çıkarmadıkları da iddia edildi. Vakıf içerisinde iddialara göre zimmete para geçirme, çıkar ve menfaat sağlama, vakıflar kanununa muhalefet edildiği dile getirildi.

Kumkapı Aya Kiryaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri Vakfında ise işler daha da karışık. Vakıf mülkiyetinde bulunan taşınmazın otel yapıması amacıyla bir iş insanına verildiği ve bunun karşılığında rüşvet alındığı, vakfın zarara uğratıldığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise yakın zamanda tadilatı yapılan Langa Rum İlkokulu inşaatı sırasında vakıf bir çok kalemde ücretin fazlası kadar fatura kestirip zimmetlerine para geçirdikleri dile getirildi.

Konunun ince ve hassas olması sebebiyle 19.01.2023 tarihinden itibaren Fener Rum Patrikhanesine telefonla ulaşıp konuları sormak istememize rağmen basın işlerinden kimseye ulaşamadık. Göndermemizi istedikleri e-posta’yı istedikleri İngilizce dilinde göndermemize rağmen bir sonuç alamadık. Patrik Yardımcısına da ulaşma çabalarımız sonuçsuz kaldığı için konuyu kendilerine iletemeyip, bir bilgileri olup olmadığını her hangi bir soruşturma yada suç duyurusunun olup olmadığı konusunda bilgi alamadık..

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

*Konuyu araştırmaya başlamamızdan itibaren tarafımız gelen farklı vakıflara ait iddiaları incelemeye ve araştırmaya devam ediyoruz.

https://www.fatihgundem.com/rum-vakiflarinda-rusvet-ve-yolsuzluk-iddialari-H1900931.htm