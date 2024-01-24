Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’dan Ermeni komitesinin skandal Atatürk filmi paylaşımına manidar cevap

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Twitter hesabından Fransa’da yayınlanan Atatürk filmiyle ilgili skandal ifadelerde bulunan Ermeni komitesine manidar bir cevap verdi. Mumcu, Atatürk filmi afişi önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “Size çok iyi bir film diliyorum!” ifadelerini kullandı.

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği “ATATÜRK 1881-1919″ filmi Fransa‘da izleyiciyle buluştu.

ATATÜRK İÇİN SKANDAL BENZETME

Atatürk filminin Fransa’da gösterime girmesi Ermeni Davasını Savunma Komitesi’ni rahatsız etti. Komite filmden duyduğu rahatsızlığı Atatürk’e skandal benzetmeler yaparak gösterdi. Atatürk’ü Hitler’e benzeten, yüz binlerce Ermeni ve Rumun yerinden edilmesi gibi yalanları twitter hesabından paylaşan komiteye, Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu‘dan manidar bir cevap geldi.

MUMCU: “SİZE ÇOK İYİ BİR FİLM DİLİYORUM!”

Batuhan Mumcu, Atatürk filmi afişi önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “Size çok iyi bir film diliyorum!” ifadelerini kullandı.

İşte o tweet…

Je vous souhaite un très bon film! 🇹🇷 https://t.co/fmU02SPhZx pic.twitter.com/ajQcw4eesj — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) January 24, 2024

https://www.tv100.com/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-dr-batuhan-mumcudan-ermeni-komitesinin-skandal-ataturk-filmi-paylasimina-manidar-cevap-haber-729204