Gaziantep’te kaç Yahudi ve kaç Ermeni ailesi yaşamını sürdürüyor! İşte 1910’daki Antepli ailenin hikayesi

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Gaziantep’in adının daha önce Halep’e bağlı Ayıntap ilçesi olduğunu ve genellikle Fransız işgali döneminde Bey mahallesinde Ermeniler, Karagöz Mahallesinde ise eski adının Yahudi Mahallesi olduğu ve uzun yıllar Gaziantep’in Antep kurtuluşundan önce Yahudi ve Ermeni ailelerin yaşadığı bir şehir olduğu öğrenildi.

Amerikada yaşayan 1910’daki aile Gaziantepli mi Ermeni mi Yahudi mi?

Tarih Enstitüsü arşivinde bulunan Antepli bir aile olan 1910 yılında yaşayan Hallacyan- Hovhansenyan ailesi Antep, 1910-1911 sol başta ayakta duran delikanlı Samuel Hallacyan olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde şuan yaşadığı protestan cemaatinin pederi olduğu ve Gaziantep’te fotoğrafçılık yapan Mihran Hallaccan yanında ki iki kadınında eşleri olduğu ifade edildi. Hallacyan ailesi Amerika Birleşik Devletleri’nin en zengin ailesi olduğu da ifade edildi.

https://telgraf.net/haber/18997728/gaziantepte-kac-yahudi-ve-kac-ermeni-ailesi-yasamini-surduruyor-iste-1910daki-antepli-ailenin-hikayesi