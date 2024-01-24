‘Evlilik eşitliği’ Yunanistan’ı böldü: Miçotakis’ten ‘demokrasi’ mesajı

Yunanistan Ortodoks Kilisesi, LGTBİ+ evlilikler ile ilgili yasa tasarısının kınanacağını duyurdu. Başbakan Miçotakis ise, ‘toplumsal eşitlik’ mesajı verdi.

Nikolaos Stelya

LEFKOŞA – Komşu Yunanistan’da, Kiriakos Miçotakis hükümeti evlilik eşitliğini yasallaştıracak tasarıyı meclise sunmaya hazırlanırken, kilise bu adıma sert bir şekilde karşı çıkıyor. Başkent Atina’da, Başpiskopos Ieronymos liderliğinden Yunanistan Ortodoks Kilisesi Genel Meclisi olağanüstü bir toplantı düzenledi. Toplantıda, LGTBİ+ evlilikler ile ilgili yasa tasarısının oybirliğiyle kınanması kararı alındı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre kilise, söz konusu kararı ‘geleneksel evlilik teorisine’ dayandırdı. Açıklamada, “Cinsiyetlerin birlikteliği ve birbirini tamamlaması toplumsal uydurmalardan değil, Tanrı’dan kaynaklanır” ifadeleri yer aldı. Kilise, evliliğin ‘kadın ve erkeklere özel kutsal bir ayin’ olduğunu ve tasarının ‘toplumun temel unsurlarını zayıflatacağını’ savundu. Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin siyasilerle de temasa geçeceği ve pazar ayinlerinde de yasa tasarısına karşı açıklamalara yer verileceği belirtildi.

‘YASA KOYUCULARI İLGİLENDİREN BİR MESELE’

Kilisenin açıklamasına yanıt olarak Atina’nın ölçülü bir yaklaşık benimsediği görüldü. Attica Tv’nin haberine göre hükümet, ilk olarak kilisenin açıklamasına yanıt verilmeyeceğini bildirdi. Kilisenin kararına saygı duyulduğunu söyleyen hükümet kaynakları, evlilik eşitliğinin yalnızca ‘yasa koyucuları ilgilen bir mesela olduğunu’ belirtti.

MİÇOTAKİS’TEN ‘TOPLUMSAL EŞİTLİK’ MESAJI

Miçotakis de, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Newsit.gr sitesindeki haberime göre Başbakan konuşmasında, tüm vatandaşlar için eşitliğin uygulanması ihtiyacını vurgulayarak özellikle eşcinsel ebeveynlerin çocuklarının da diğer çocuklar gibi aynı haklara sahip olması gerektiğini belirtti. Devam eden tartışmanın saygılı ve aşırı uçlara kaymayan bir tonda ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

“Yasa tasarısı, taşıyıcı anneliği veya ‘Ebeveyn 1 ve Ebeveyn 2’ uygulamasını genişletmiyor ya da var olan aile yapılarını değiştirmiyor” diyen Miçotakis, sözlerine “Kimseden bir hak eksiltmeden bazı haklar ekliyor. Demokrasimiz iki sınıf vatandaş olmamasını talep ediyor” diyerek devam etti.

Kilisenin duruşuna saygı gösterdiğini söyleyen Miçotakis, din ile devlet işleri arasındaki ayrımı vurguladı. Hükümetin dini liderlerine ihtiyaçlarını karşılamaya olan bağlılığını yineleyerek, daha kapsayıcı bir toplum yaratmayı hedefleyen yasal reformları sürdüreceğini belirtti.

MUHALEFETİN NİHAİ TAVRİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Kamuoyu yoklamaları ülkenin ikiye bölündüğünü, her iki taraf için de önemli bir destek olduğunu gösteriyor. Dini gruplar ve muhafazakar sesler kilisenin kaygılarını yansıtırken, LGBTİ+ toplulukları hükümetin duruşunun arkasında birleşiyor.

Parlamentoda sandalye çoğunluğuna sahip muhafazakâr Yeni Demokrasi’nin (YD) önemli isimleri ise, Miçotakis’in yeni adımına karşı çıkıyor. Söz konusu vekillerin, şubat ortalarında gerçekleştirilmesi beklenen oylamaya katılmaması ya da hayır oyu kullanması bekleniyor.

YD içindeki kan kaybı nedeniyle 300 sandalyeli mecliste gözler muhalefet dönmüş durumda. Ana muhalefet partisi SYRIZA’nın lideri Stefanos Kasselakis, partisinin yasa tasarısına destek vereceğini açıkladı. Üçüncü büyük parti konumundaki PASOK da yasa tasarısına karşı çıkmıyor. Bu arada, Yeni Sol ile Bağımsızlık Seyri’nin konu hakkındaki tavrı merakla bekleniyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/evlilik-esitligi-yunanistani-boldu-micotakisten-demokrasi-mesaji-haber-1664335