Eurowings Havayolları, Mayıs ayından itibaren Yerevan-Berlin rotasında direkt uçuşlar düzenleyecektir

Ermenistan Turizm Komitesi’nin açıklamasına göre, Alman düşük maliyetli havayolu şirketi Eurowings, Mayıs 2024’ten itibaren Yerevan-Berlin arasında direkt uçuşlar başlatmayı planlamaktadır.

Ermenistan Turizm Ulusal Komitesi Başkanı Sisian Poghosyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Almanya’dan yeni turistleri ağırlama fırsatını dört gözle bekliyoruz. Tarih, kültür, doğa ya da sadece macera arayan biri misiniz, Ermenistan herkes için çeşitli deneyimler sunuyor. Bu nedenle, keşfedilmemiş bir yolculuğa çıkmak için Ermenistan’a gidin.”

Berlin-Yerevan uçuşları şu anda Eurowings’in resmi web sitesinde erişilebilir durumda. Daha fazla bilgi için, tarife, ücretlere ve hizmetlere dair ek bilgiler için https://www.eurowings.com/en adresini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/24/Eurowings-Havayolları-Ermenistan-Almanya/266502