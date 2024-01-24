Ermenistan Dışişleri Bakanı: Ermenistan-Türkiye kara sınırının açılmasına ilişkin şu ana kadar bir sonuç yok

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan düzenlediği basın toplantısında, “Tahran’da, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açılması yönündeki anlaşmayı yeniden doğruladı ancak şu ana kadar bir sonuç yok.” dile getirdi.

Bakan Mirzoyan, “Üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahibi Ermenistan ve Türkiye vatandaşlarına kara sınırlarının açılması konusu görüşüldü ve anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmayı 23 Ekim’de Tahran’da Bakan Fidan’la da teyit ettik. Gördüğünüz gibi bu yönde somut ve objektif adımlar atılmadı ya da nihai bir sonuç alınamadı. Bu sınır, adı geçen grubun insanlarına açık değil.”şeklinde konuştu.

Bakan, her iki tarafta da kontrol noktaları, yollar, köprüler gibi altyapı çalışmaları yapıldığını ancak sınırın kapalı kaldığını belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/24/Ermenistan-Dışişleri-Bakanı-Ermenistan-Türkiye-kara-sınırı/266494