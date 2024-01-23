Yunanistan’da kilise yasal bir düzenlemeye karşı çıktı

Yunanistan Kilisesi, hükümetin üzerinde çalıştığı, eşcinsel çiftlerin evlenmelerine ve çocuk edinmelerine izin verilmesi öngörülen yasal düzenlemeye karşı tavır aldı.

Yunanistan Kilisesinin üst düzey yetkilileri bugün düzenlenen Kutsal Sinod toplantısında, söz konusu yasal düzenlemeye oy birliği ile “hayır” dedi.

Toplantıda, milletvekillerine konuya ilişkin birer mektup gönderilmesine ve konuya ilişkin hazırlanan bildirgenin 4 Şubat’ta kiliselerde halka okunmasına karar verildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Eşcinsellik kilise için günahtır.” ifadesine yer verildi.

Ülkede eşcinsel çiftler resmi “birliktelik anlaşması” yaparak evlat edinme ve taşıyıcı anne vasıtasıyla çocuk sahibi olma dışında, evli çiftlerin sahip olduğu tüm medeni haklara sahip olabiliyor.

Söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin iktidar partisi Yeni Demokrasi içerisinde de fikir ayrılıkları bulunuyor.

https://www.star.com.tr/dunya/yunanistanda-kilise-yasal-bir-duzenlemeye-karsi-cikti-haber-1844573/