Sosyal medyada savaşmak için İsrail’e gittiğini iddia eden iki kişiye soruşturma

İsrail- Hamas savaşının başlamasını müteakiben sosyal medyada etkileşim almak amacıyla İsrail’e savaşa gittiğini beyan eden ve suratları belli olmaksızın askeri üniforma ile fotoğraf paylaşan iki kişi hakkında soruşturmanın yeniden açılmasına ilişkin karar verildi.

Mine Gümüşkaya isimli sosyal medya kullanıcısı Instagram’dan, Umay Akçay isimli kullanıcı ise Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarla gündem olmuşlardı. Bu hesapların sahte profil olduklarını, etkileşim amaçlı paylaşım yaptıklarını daha önce bildirmiştik.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Kasım 2023 tarihli ve 2023/18082 ihbar numaralı sorulturmasında savcılık kovuşturmanın yer olmadığına dair karar vermişti. Yapılan itirazı inceleyen İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Ocak 2024’te (2024/248 D.İş) şüphelilerin açık kimlik ve adrslerinin belirlenmesi için araştırma yapılması ve tespit edilmesi halinde ifadeye çağırmaları gerekçesiyle dosyayı savcılığa geri gönderdi.

Soruşturma her ne kadar sahte profilleri deşifre edecekse de, gelecekte açılabilecek başka soruşturmalar için de emsal teşkil edebilir.

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül bu haberi sosyal medyaya taşırken: “Bu güzel. Kamuoyu bu konuda çok hassas. Umarım bir emsal karar çıkar. Soykırımcı katilleri aramızda istemiyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail ordusuna katılan Mine Gümüşkanat ve Umay Akçay’ın ifadelerinin alınmasına karar verdi. Gümüşkaya ve Akçay İsrail’in Gazze katliamını övmüş, sosyal medya hesalarından İsrail ordusuna ‘gönüllü’ katıldıklarını açıklamış ve fotoğraflarını paylaşmıştı.“ yorumunda bulundu.

Karagül’ün paylaşımına çok sayıda antisemit yorum da geldi. Şüphelilerin henüz kimliklerinin, çifte vatandaş olup olmadıklarının ve savaşa gerçekten gidip gitmediklerinin tespit edilmediğini hatırlatmakta ve Bakanlar Kurulu’nun 25 Temmuz 1993 tarihli ve 93/4613 sayılı kararınca 18 yaşından küçükken vatandaşlık kazanmış kişilerin İsrail’de askerlik görevini yerine getirmesinin önünün açıldığını belirtmekte yarar var.

https://www.avlaremoz.com/2024/01/23/sosyal-medyada-savasmak-icin-israile-gittigini-iddia-eden-iki-kisiye-sorusturma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sosyal-medyada-savasmak-icin-israile-gittigini-iddia-eden-iki-kisiye-sorusturma